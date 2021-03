Napoli: Clemente, rammaricata per de Majo, il metodo di lavoro è la squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo una squadra e il senso di unione ha caratterizzato ogni momento amministrativo del sindaco de Magistris. Anche in questa fase difficile abbiamo fronteggiato la crisi dovuta al Covid restando sempre uniti e così si devono affrontare le elezioni". Lo ha dichiarato l'assessora e candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Clemente interviene direttamente sul caso delle dimissioni dell'ormai ex assessora De Majo: "A me rammarica la decisione di Eleonora e mi sarebbe piaciuto continuare insieme, l'ho vista sempre dalla parte del sindaco e della squadra prima di questa vicenda giudiziaria che credo l'abbia turbata profondamente. Penso che una delle sfide di de Magistris sia stata mettere insieme anche tanti giovani diversi che mai avrebbero avuto un percorso istituzionale e comune. Persone ed esperienze che si muovono in principi comuni, di sinistra e antifascisti combattendo la corruzione e il malaffare. Sono certa che nel futuro politico di Eleonora ci saranno nuovi obiettivi, la mia porta è sempre aperta e sono pronta a dialogare". (segue) (Ren)