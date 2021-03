Napoli: Clemente, rammaricata per de Majo, il metodo di lavoro è la squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla prima pagina di Libero relativa ai dati sui femminicidi la candidata sindaco non ha dubbi: "Il tema delle donne è serissimo in Italia e a Napoli, troppe le donne che hanno perso e perdono il lavoro, il consiglio di stare a casa non è stata una buona idea per molte di loro. Per questo tenemmo aperto il centro antiviolenza con la collega assessora Francesca Menna. Il lavoro è il punto cruciale che rende libera una donna. È importante che il Recovery Plan abbia come priorità la cura delle persone con al centro tutte quelle professionalità come operatori ed educatori. Le donne sono l'avanguardia dei diritti, dobbiamo riflettere su come le città possano essere sempre più inclusive per tutti, nessuno escluso". (Ren)