Napoli: Ronghi (Cnal), città allo sbando economico e politico, de Magistris si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La più grande metropoli del Sud, Napoli, sta subendo pesantemente la crisi pandemica e quella politica. La disoccupazione aumenta vertiginosamente, le botteghe storiche della città stanno chiudendo per fallimento, assessori che si dimettono e il sindaco è impegnato in Calabria per le regionali". E' quanto ha affermato Salvatore Ronghi, segretario generale della Cnal a conclusione della riunione del direttivo Cnal di Napoli. "Napoli sta pagando un prezzo salatissimo per la pandemia e per la pessima amministrazione de Magistris - prosegue - che vede una Giunta in continuo 'rinnovamento' per tentare di mantenere in vita i fragili equilibri politici mentre l'economia cittadina arretra sempre di più, si vanificano le potenzialità economiche ed occupazionali di Napoli, chiudono i locali storici, il terziario è al fallimento e manca totalmente un programma di rilancio per la Città metropolitana. La nostra città non può aspettare le elezioni di ottobre nel più totale abbandono, ma necessita di una svolta immediata che può avvenire solo con le dimissioni del sindaco e l'arrivo di un Commissario", ha concluso Ronghi. (Ren)