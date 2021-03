Abruzzo: Ora della terra, Chieti aderisce e spegne piazza San Giustino e piazza Vico il 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora della terra, anche il comune di Chieti aderisce alla giornata internazionale voluta dal Wwf e "spegne" simbolicamente le luci delle piazza di San Giustino e Giovan Battista Vico dalle 20.30 alle 21.30 del 27 marzo prossimo. "L'Earth hour è un evento a cui abbiamo aderito in nome di una sostenibilità che stiamo promuovendo non solo come buona pratica, ma come stile di vita cittadino - così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all'Ambiente e Lavori pubblici Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli - Chieti ci sarà con il buio simbolico delle sue piazze centrali, ma accendendo la volontà di portare avanti tematiche ambientali inclusive, oltre che virtuose. Un'esigenza perfettamente in linea con il motivo di quest'anno della Giornata che si celebrerà il 27 marzo, la parola chiave sarà infatti "insieme": per superare il periodo pandemico e riprendere la vita a tutti i livelli, nonché per unire le forze e salvare il pianeta, un intento che ha creato la più importante mobilitazione mondiale, proprio prima del Covid". (segue) (Gru)