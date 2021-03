Campania: Ciarambino, taglio stipendi 118, disabili e docenti invaccinabili, Ministero interverrà su criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina abbiamo ottenuto l'impegno del ministero della Salute a lavorare a soluzioni per questioni particolarmente sentite in Campania nel momento peggiore di emergenza pandemica per la nostra regione. Con lo staff del ministro Speranza abbiamo affrontato il tema delle decurtazioni degli stipendi per i medici del 118. Il ministero ci ha promesso che ne chiederà conto alla Regione Campania e valuterà la nostra richiesta di intervenire con chiarimenti sull'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, con particolare riferimento ai lavoratori del servizio di emergenza urgenza che vivono condizioni di servizio usuranti, esposti ad aggressioni e a rischio di danno biologico. Un passo avanti che potrebbe rivelarsi determinante per la soluzione di una vicenda per la quale oggi non sembrano trovarsi vie d'uscita". Lo hanno dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, la senatrice Maria Domenica Castellone e la deputata Virginia Villani, entrambe componenti delle rispettive commissioni Sanità, a margine di un incontro al ministero della Salute con i collaboratori del ministro Speranza. (segue) (Ren)