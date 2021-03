Amministrative: Sibilia, istituito gruppo di lavoro per sedi alternative a scuole, coinvolte prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni amministrative "si svolgeranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Presso il ministero dell'Interno è stato di recente istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del ministero dell'Interno, dell'Istruzione, dei Comuni e delle Province, per individuare immobili da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in alternativa all'ordinario utilizzo di strutture scolastiche". Lo annuncia in una nota il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "Il documento del Gruppo di lavoro è stato inviato ai prefetti, ai fini di una sensibilizzazione dei sindaci sull'esigenza di individuare il maggior numero di immobili come sedi alternative di seggi, assicurando loro ogni utile collaborazione per il raggiungimento dell'obiettivo. Ringrazio i colleghi Giuseppe Brescia e Vittoria Casa per aver sollevato questa tematica in commissione Affari costituzionali", aggiunge. "Siamo pronti a svolgere ogni azione che si renda necessaria a garantire la regolare riapertura delle scuole durante il periodo elettorale e, parimenti, ad assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto nel rispetto delle norme e nella massima sicurezza", conclude Sibilia.(Com)