Napoli: G20, incontro in prefettura con giunta comunale e sindaco Sorrento

- Nella mattinata di oggi, in vista degli appuntamenti programmati nell’ambito della presidenza italiana del G 20 presso la città di Napoli dal 22 al 23 luglio prossimo e di Sorrento dall’11 al 12 ottobre, il prefetto di Napoli, Marco Valentini ha presieduto, in modalità telematica, la prima riunione per l’organizzazione degli eventi. Così in una nota della Prefettura. All’incontro hanno partecipato la delegazione della struttura di missione del G 20, l’assessore al patrimonio del Comune di Napoli, il sindaco di Sorrento e i vertici provinciali delle Forze dell’ordine. Il programma delle manifestazioni prevede eventi ministeriali e summit sulle tematiche dell’ambiente, dell’energia e del commercio.(Ren)