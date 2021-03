Salerno: tappezza paese con foto intime ex fidanzata, 17enne in comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata eseguita stamane dalla Polizia Postale e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Salerno un’ordinanza cautelare che ha disposto la misura coercitiva del “collocamento in comunità” nei confronti di un diciassettenne residente nella Provincia di Salerno. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato. Il provvedimento attiene ad un episodio di revenge porn, ovvero di abuso sessuale basato sulla diffusione di immagini intime distribuite senza il consenso della persona ritratta, verificatosi alcuni giorni fa in un piccolo centro del salernitano, ai danno della fidanzata tredicenne del giovane inquisito. Il giovane avrebbe tappezzato le strade del paese in cui la minore risiede con manifesti riproducenti l’immagine della ragazza, colta in una posa sessualmente esplicita, corredata da un’offerta di prestazioni sessuali a pagamento. (Ren)