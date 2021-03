Piemonte: Confesercenti scrive a Cirio, benzinai categoria a rischio, subito i vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Faib, la federazione dei benzinai della Confesercenti, ha scritto al prefetto di Torino, Claudio Palomba, e al presidente della Regione, Alberto Cirio, per chiedere il loro intervento affinché si acceleri la campagna vaccinale a tutela della categoria. Ecco alcuni stralci della lettera, firmata dal presidente di Faib Piemonte, Gianni Nettis. "In questi giorni Confesercenti, di cui la Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) è parte integrante, ha sottolineato come sia necessario un piano vaccinale puntuale a salvaguardia degli operatori del commercio e del turismo - si legge - . Come referente dell’associazione regionale dei gestori carburanti, mi faccio a mia volta parte attiva di questo appello, soprattutto per la categoria che rappresento: un settore, quello dei distributori carburanti, che ha mantenuto l’operatività in tutti le fasi di questa pandemia, e che, per sua particolare natura, si trova, più che altre realtà, a contatto con le più svariate tipologie di clienti. Tra questi anche forze dell’ordine, personale medico e infermieristico, automezzi dei pronti soccorsi, persone quotidianamente coinvolte in prima linea nel fronteggiare questa terribile situazione. Per la loro e per la nostra tutela ci rivolgiamo dunque a Voi affinché possiate farvi portavoce della nostra particolare situazione lavorativa e della necessità che gestori carburanti siano destinatari in tempi più rapidi possibili di un piano vaccinale puntuale". (Rpi)