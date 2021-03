Sardegna: Confartigianato, da acconciatori, estetisti e onicotecnici solidarietà a colleghi resto d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il benessere alla persona, quindi parrucchieri, estetisti, barbieri e onicotecnici, duramente colpito in quest'anno di pandemia, è uno dei settori in cui i clienti hanno sentito più la mancanza durante i mesi più bui della chiusura del Paese e della Sardegna. "Tutte le nostre attività hanno fatto sforzi enormi, economici e organizzativi investito in innovativi sistemi di sanificazione, puntato su formazione, comunicazione e gestione della sicurezza, ma soprattutto hanno protetto il cliente, anche quando le attività avevano le saracinesche abbassate - prosegue Pani -. I protocolli anti Covid che abbiamo applicato sin da subito nei nostri laboratori hanno mostrato di funzionare bene anche durante le fasi peggiori della pandemia, sono ancora validi e non vanno modificati. Insomma - conclude il presidente del Settore benessere di Confartigianato Sud Sardegna -, non ci siamo mai tirati indietro e anche noi abbiamo contribuito a far riprendere la Sardegna e l'Italia intera. Ora vorremmo che questo incubo finisse quanto prima e che i vaccini fossero messi a disposizione velocemente per tutti, proteggendo in primis le fasce deboli". (Rsc)