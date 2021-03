Vaccino: Costa, no a battaglie tra Regioni, governo con territori per ottimizzare campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo comune è attuare un'efficace strategia che permetta di vaccinare e proteggere il maggior numero di cittadini nel più breve tempo possibile. Come governo Draghi e come ministero della Salute - con il ministro Speranza e il collega Pierpaolo Sileri - siamo impegnati a potenziare la campagna vaccinale, rivolgendo significativa attenzione alle persone più fragili e alle categorie a rischio. Compito delle Regioni è quello di attivarsi sul territorio per la somministrazione dei vaccini. I dati sulla distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne fotografano, però, un Paese a più velocità: ci sono regioni più avanti nell'attuazione del piano e altre più indietro. Invece di chiederci 'per colpa di chi' capiamo rapidamente dove risiedono le difficoltà e collaboriamo, piano regionale e piano nazionale, per superarle. Questa è anche la stessa ragion d'essere del governo Draghi". E' quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. (segue) (Com)