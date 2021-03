Sardegna: tavolo istituzionale regionale per elaborare la strategia di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue con la fase della condivisione insieme alle istituzioni locali, attraverso la costituzione del tavolo istituzionale "Costruiamo insieme Sardegna 2030", l'elaborazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile (Srsvs) della regione Sardegna che ha come riferimento l'Agenda 2030 dell'Onu. Questa mattina le tematiche sono state affrontate in un incontro in videoconferenza a cui hanno preso parte circa 230 partecipanti: oltre alla Regione ed alle agenzie regionali, enti locali, agenzie di sviluppo, aree marine protette e gruppi di azione locale. "Un'occasione importante per affrontare i temi fondamentali per il futuro della Sardegna, ragionando insieme sui vari aspetti di sostenibilità della nostra comunità - ha evidenziato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis -. Il documento elaborato è un punto di partenza che vede la Regione al centro dell'azione, con la cabina di regia coordinata dal mio assessorato, ma che da oggi coinvolge anche le altre istituzioni locali. Un progetto di sviluppo che coinvolgendo i territori deve essere condiviso da tutte le realtà economiche, culturali e sociali. Vogliamo individuare obiettivi che possano conciliare prosperità e benessere e meccanismi per integrare la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale, la salute, la crescita personale e collettiva, come base per uno sviluppo sostenibile portatore di un benessere diffuso", ha aggiunto l'assessore Lampis. (segue) (Rsc)