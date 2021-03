© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione lungo l'asse perimetrale di Scampia ed i suoi relativi svincoli d'immissione e di uscita, nei tratti di volta in volta interessati ai lavori, è stato istituito, per i giorni 12 e 13 marzo un particolare dispositivo temporaneo di circolazione". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli.(Ren)