Vaccino: infettivologo Perrella, non capisco la demonizzazione contro AstraZeneca

- "La Regione Campania ha dimostrato di saper gestire questa difficile situazione". Lo ha dichiarato l'infettivologo dell'ospedale Cardarelli di Napoli Alessandro Perrella intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Perrella ha poi aggiunto: "Tutti i sistemi di controllo sono necessari così come il senso di responsabilità perché c'è il concetto del bene comune oltre quello privato. Non abbiamo elementi che ci dicano che siamo in controtendenza nonostante sia partita la campagna vaccinale. Oltre ai vaccini la cittadinanza deve avere atteggiamenti rigorosi". Su AstraZeneca l'infettivologo ha precisato: "Non capisco la demonizzazione. Tutti e tre i vaccini hanno superato gli studi e le autorizzazioni, non vanno messi in commercio a cuor leggero perché sono validati con rigidi controlli. Non comprendo il perché di tante polemiche su questo vaccino che ha la stessa validità degli altri". Infine, Perrella lancia l'appello: "Quello che preoccupa me è la velocità del contagio che avviene in due momenti. La capacità di penetrazione del virus e poi il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Queste due cose si legano all'accesso alle cure ospedaliere". (Ren)