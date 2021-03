Campania: Caso (M5s), bene interdittive antimafia per ditte in provincia di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un lavoro incessante di coordinamento con la Prefettura, quest'ultima ha disposto un'interdittiva antimafia nei confronti di otto ditte situate nella provincia di Napoli, che dovranno ora chiudere i battenti: è da tempo che, in qualità di membro della commissione parlamentare Antimafia, seguo la questione in coordinamento con la Prefettura di Napoli e oggi finalmente raccogliamo i frutti di quel lavoro. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso. “La misura emanata colpisce caffetterie e strutture alberghiere per lo più concentrate nell'area tra Giugliano e Villaricca: voglio ricordare che l’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo del Prefetto che si pone l’obiettivo di tutelare l’economia da infiltrazioni della criminalità organizzata, e dal 2020 a oggi l’ufficio antimafia della prefettura di Napoli ha notificato circa cento provvedimenti interdittivi”, ha detto, aggiungendo che la maggior parte delle imprese colpite nell’ultimo anno ricade nei comuni di Marano, Villaricca, Giugliano, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Castellammare di Stabia, Napoli, Quarto e Afragola. “Una buona notizia per tutte le imprese sane e le persone perbene che portano avanti le proprie attività con onestà e impegno: oggi è una buona giornata per tutti i cittadini perbene del nostro territorio”, ha concluso. (Com)