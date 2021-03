Sardegna: Confartigianato, da acconciatori, estetisti e onicotecnici solidarietà a colleghi resto d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Sardegna vogliamo mandare un grande abbraccio di solidarietà e di incoraggiamento a tutti i colleghi acconciatori, estetisti e onicotecnici del resto d'Italia che in questo momento, per la terza volta, devono fermarsi a causa dei vari lockdown regionali e territoriali e soffrire vedendo sospesa la propria attività. Sappiamo quanto sia duro questo momento, ma anche per voi presto tornerà il 'bianco', quello che in questo momento noi sardi stiamo proteggendo e che vorremmo fosse di buon auspicio anche per tutte le attività imprenditoriali, siano del benessere e della cura alla persona, siano di tutte le altre tipologie". E' questo il messaggio di solidarietà, incoraggiamento e di pensiero positivo che Tonio Pani, presidente del Settore benessere di Confartigianato Sud Sardegna, vuole mandare alle decine di migliaia di attività per la cura della persona sparse nel resto del Paese e che combattono contro un virus che minaccia la salute delle persone e delle imprese. "Sappiamo quanto sia difficile non cadere nella disperazione, non licenziare il personale e non avere la tentazione di buttare tutto all'aria - continua Pani - però dobbiamo e dovete farcela perché l'arrendersi è la soluzione peggiore a ciò che sta accadendo". (segue) (Rsc)