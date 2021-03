Campania: Ciarambino (M5s), grazie a M5s saranno vaccinati docenti campani che lavorano fuori Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha spiegato: "Adesso ci aspettiamo che anche a quei docenti che non sono rientrati in Campania, venga data la possibilità di vaccinarsi nelle regioni in cui prestano servizio, senza doversi sobbarcare disagi e costi del viaggio". Quindi ha proseguito: "Allo stesso modo siamo soddisfatti che a seguito di una mozione a mia firma, votata all'unanimità dall'aula del Consiglio, la Regione si sia repentinamente attivata per dare priorità per l'accesso al vaccino a soggetti fragili che presentano particolari condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica e per i loro caregiver". Infine Ciarambino ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Iniziative di buonsenso per le quali ci siamo battuti fin dal primo giorno con l'obiettivo di tutelare le categorie fragili o comunque, come nel caso degli insegnanti, maggiormente esposte al rischio di contagio". (Ren)