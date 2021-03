Abruzzo: Pepe (Pd), balneatori ancora senza indennità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre da nove mesi i balneatori abruzzesi attendono i fondi per le mareggiate di novembre 2019 la Giunta Marsilio prosegue ancora con le sue continue promesse di aiuto al settore. Continuano le promesse di Marsilio e della sua maggioranza a proposito degli aiuti assicurati, ma mai arrivati, al comparto turistico abruzzese ed in particolare ai balneatori alle prese con il contrasto all'erosione costiera e lasciati, in questi due anni, in balia delle onde", dichiara il consigliere e vice capogruppo regionale del Partito democratico, Dino Pepe. "Nel giugno del 2020 il Consiglio regionale ha approvato, su mia proposta una legge per indennizzare, con fondi pari a 1 milione di euro, tutti gli operatori della costa danneggiati dalle mareggiate che flagellarono l'Abruzzo nel novembre 2019. Purtroppo però, dallo scorso mese di giugno, i balneatori non hanno ancora ricevuto nulla. Questo per colpa della Giunta Marsilio che doveva solo approvare una semplice delibera per definire le modalità di concessione di questi contributi. Purtroppo - aggiunge Pepe - sono passati nove mesi, un 'autentico parto', ma gli operatori del settore non hanno ancora avuto nessuna risposta e, mentre si apprestano a dover predisporre la stagione estiva 2021, non hanno avuto ristori e nemmeno notizie certe sui ripascimenti o sulle promesse scogliere. Così, mentre la Giunta Marsilio continua a promettere soldi, quando quelli già stanziati non sono mai arrivati, gli operatori abruzzesi si apprestano a vivere un 2021 che si annuncia ancora più nero", conclude Pepe. (Gru)