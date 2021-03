Molise: governatore Toma ha riferito a Consiglio regionale su emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso dei lavori di oggi, ha ascoltato all'inizio di seduta una relazione del presidente della Giunta regionale, Donato Toma, sull'emergenza da Covid-19 in Molise. Il presidente della Regione ha fornito informazioni riguardanti l'attivazione di una ulteriore unità Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e l'avvio, di cui è stato notiziato dalle autorità competenti, delle procedure disciplinari per l'accertamento di eventuali responsabilità relative agli elementi attenzionati in sede di ispezioni ministeriali nelle strutture sanitarie. Il presidente Toma ha, poi, condiviso con i consiglieri i contenuti di una relazione, da lui richiesta, in base ai poteri di sorveglianza del sistema sanitario previsto dallo Statuto, alla direzione regionale Salute, posta al servizio della struttura commissariale per il rientro dal deficit sanitario, sulle attività operate nei diversi presidi sanitari per fronteggiare la diffusione della pandemia e per il sostegno alla popolazione colpite dal contagio. Sono, quindi, seguiti gli interventi dei Consiglieri Fontana, Greco, Fanelli, Iorio, Facciolla, Primiani che hanno posto domande ed espresso valutazioni e posizioni in merito alle diverse situazioni rappresentate e a riguardo di fatti recentemente verificatisi sul territorio regionale. (Gru)