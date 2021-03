Sanità: Pellegrino (Iv), in Campania carenza di personale in ospedali periferici, reparti a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte strutture ospedaliere versano in una condizione di ormai annosa carenza di personale medico e paramedico tale da mettere a rischio chiusura molti reparti sguarniti del personale necessario al suo funzionamento. Abbiamo l'esigenza di trovare una soluzione al problema della carenza di organico che abbia i connotati della strutturalità e che vada oltre le soluzioni provvisorie che in questi anni hanno mostrato tutti i loro limiti." E' quanto scrive il presidente del gruppo Italia viva nel Consiglio regionale della Campania in una lettera indirizzata al presidente della Commissione sanità Enzo Alaia. "La lunga fase commissariale e il conseguente blocco del turn over - spiega Pellegrino nella sua missiva - ha progressivamente sguarnito i nostri nosocomi delle unità necessarie a garantire l'efficace funzionamento di molti dei loro reparti. Tale condizione, i cui effetti si sono accentuati durante la fase di emergenza da Covid, rischia di determinarne la chiusura, aggravando i disagi di coloro che vivono in realtà distanti dai grossi centri, costretti sempre più spesso a lunghe trasferte per poter ricevere le cure necessarie". (segue) (Ren)