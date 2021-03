Napoli: Gaudini, bus sprofondato nella buca? Si tratta della rottura di un tubo Abc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mezzo è stato liberato qualche ora dopo e sono iniziati i lavori di scavo per capire il dissesto". Così l'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Marco Gaudini commentando ai microfoni di Radio Crc Targato Italia il caso del bus sprofondato ieri in via Falcone. "Molti organi di stampa hanno riportato l'immagine del 'rappezzo' - prosegue - ma non c'entra nulla perché ieri è avvenuta la rottura di un tubo di Abc e in 4-5 ore si è risolto tutto. In città ci sono tanti cantieri che hanno riflessi sulla viabilità e la maggior parte riguardano la riqualificazione delle strade". Infine l'annuncio: "Stasera entra in vigore il nuovo assetto tra corso Umberto e piazza Nicola Amore. Si fa un passo in avanti verso l'apertura della stazione". (Ren)