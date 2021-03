Infrastrutture: Damiani (FI), importante passo avanti sistema portuale Mare Adriatico meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore importante passo in avanti per l'avvio dei lavori nel porto di Barletta. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale ha ottenuto l’ammissione a finanziamento di fondi assegnati per una somma complessiva di 750 milioni di euro, destinati a un parco progetti relativo ai cinque porti del sistema, fra cui Barletta. "E' la conferma del lavoro paziente e serio fatto in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, che ho promosso, incentivato e seguito in prima persona", dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani. "A breve, quindi, la progettazione definitiva verrà approvata e si potrà procedere con i lavori di prolungamento dei moli foranei e approfondimento dei fondali del porto di Barletta, indispensabili per la sua riqualificazione e funzionalità". Un esito positivo reso possibile anche dall'intuizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale di far confluire i progetti per i cinque porti in un unico hub, vasto e integrato. "Ringrazio il presidente Adsp Mam Ugo Patroni Griffi, il segretario generale Tito Vespasiani e tutti i tecnici impegnati per l'eccellente lavoro svolto. Dopo questo step, occorrerà vigilare sul prosieguo dell'iter e soprattutto sulla sua tempistica, che dovrà affrancarsi il più possibile da ritardi burocratici, inaccettabili per opere di tale importanza e attese da decenni dal nostro territorio", conclude Damiani.(Com)