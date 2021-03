Sud: Giannola (Svimez), serve una nuova politica che punti sul mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il divario creatosi tra Nord e Sud - ha sottolineato il giornalista Ernesto Mazzetti - è dovuto sia al governo centrale, che non ha seguito la politica di riequilibrio avanzata negli anni '50-'60, ma è anche colpa delle regioni meridionali che non hanno saputo esprimere capacità e forza di pressione adeguata". "Ora ci chiediamo se il nuovo governo sia a trazione nordista, ma sono certo che Draghi è consapevole che esiste un problema più grande italiano che si risolve solo riavviando il sistema produttivo del Sud, da anni purtroppo deficitario. La speranza è che la nuova politica nazionale sia finalizzata al Mezzogiorno in misura più adeguata rispetto all'ultimo decennio". Un appello all'unità che arriva anche da Massimo Lo Cicero, docente di Politica Economica presso l'Università Suor Orsola Benincasa: "Quello di cui necessitiamo è un progetto che veda tutta l'Italia unita nella ripartenza: Nord e Sud devono viaggiare sullo stesso binario senza disparità di investimento". Al forum sono intervenuti anche Bruno Scuotto, presidente Fondimpresa; Pasquale Lampugnale, presidente della Piccola Industria di Confindustria Campania; Roberto Cogliandro, direttore della Gazzetta Forense. (Ren)