Napoli: de Magistris, dimissioni de Majo, non mi pento di averla scelta nonostante le critiche

- "Ho appreso dagli organi di informazione delle dimissioni di Eleonora de Majo ma io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora assessore alla Cultura, una scelta, tra l'altro, anche criticata in città". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Credo che Napoli rappresenti una importante esperienza innovativa e rivoluzionaria in termini di amministrazione e politica in Italia - prosegue - con metà Giunta di donne e di giovani, anche di giovani che provengono da esperienze non istituzionali. Rifarei la stessa cosa; tra i giovani c'è chi ha colto e ha saputo ben utilizzare questa opportunità che nessun altro mai gli avrebbe potuto dare. Diversi sono cresciuti in termini di responsabilità, di maturità e di senso istituzionale. Ma va bene così, dai giovani si possono accettare anche intemperanze ed assenze di gratitudine. Noi guardiamo al futuro. Per quanto attiene invece alle vicende personali, che hanno riguardato anche l'assessore de Majo, mi auguro che non sia mai venuto meno, per lei come per altri, quel vincolo di onestà, di lealtà e di trasparenza amministrativa che per me sono fondamentali, avendo fatto della questione morale la ragione del mio impegno in politica pubblica", conclude il primo cittadino.(Ren)