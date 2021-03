Campania: Ciarambino (M5s), grazie a M5s saranno vaccinati docenti campani che lavorano fuori Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dando seguito a un nostro ordine del giorno approvato all'unanimità dall'aula del consiglio regionale, migliaia di docenti e operatori del mondo della scuola e dell'università che risiedono in Campania, ma che prestano servizio altrove, potranno finalmente vaccinarsi. Abbiamo così messo fine a un paradosso". Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Facendo seguito alla nostra proposta, la Regione Campania, dopo essersi attivata in Conferenza Stato-Regioni, ha stabilito che il personale scolastico e universitario che lavora fuori regione possa fare richiesta di adesione alla campagna di vaccinazione presso la Asl dei rispettivi distretti di residenza. È l'epilogo naturale di una battaglia che come gruppo regionale M5S abbiamo portato avanti, e non solo in Consiglio regionale, ma anche insieme ai parlamentari campani del Movimento 5 Stelle, inviando nei giorni scorsi una lettera ai ministri competenti". (segue) (Ren)