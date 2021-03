Whirlpool: Fim Cisl, De Luca sostenga lavoratori invece di fare passerelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apetino e Buonavita hanno aggiunto: "A nulla servono impegni verbali, i lavoratori hanno bisogno di soluzioni concrete e realistiche da parte della Regione Campania a partire dal sostegno al reddito, soprattutto in questo momento così difficile a causa della forte emergenza sanitaria. Se il governatore abbandonasse per un po' di tempo le telecamere dei social, sicuramente avrebbe più tempo a disposizione da dedicare ai cittadini, adoperandosi per ricercare soluzioni a tutela delle lavoratrici e lavoratori della Campania". Dunque hanno spiegato: "La Regione Campania ha sempre ribadito di avere una disponibilità economica di circa 17 mln di euro da mettere in campo per trovare una soluzione per la vertenza napoletana. Su questo punto, un primo passo, così come fatto dalla regione Puglia insieme al sindacato per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, è utilizzare parte di quella disponibilità annunciata dal governatore De Luca per realizzare un serio piano di formazione che da un lato rafforzi sempre di più le competenze delle maestranze di Whirlpool e dall'altro integri il reddito dei lavoratori fortemente decurtato dalla Cassa Integrazione". (Ren)