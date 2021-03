Sardegna: legge su albergo nautico diffuso a esame V commissione Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorevole a un intervento normativo anche il presidente di Assohotel Carlo Amaduzzi: "Le presenze in Sardegna sono ancora poche. L'Isola ha tante potenzialità, ben vengano tutte le iniziative che cercano di individuare nuove forme di accoglienza". Anche per il presidente di Assonautica Italo Senes la proposta di legge va nella giusta direzione: "Il settore ha grandi potenzialità economiche, occorre ora dargli valenza e assicurare servizi adeguati ai turisti che decidono di trascorrere le vacanze in barca". Senes ha poi suggerito alla Commissione un'integrazione alla legge: "Chi legifera deve tener conto della tutela del mare e dell'ambiente in generale. Sarebbe opportuno prevedere nelle imbarcazioni la presenza obbligatoria dei tank di raccolta delle acque nere in ogni servizio igienico con adeguate strutture di collegamento per lo scarico nei serbatoi dei porti turistici". (segue) (Rsc)