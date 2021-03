Abruzzo: vaccini, Biasoli (Pd) su personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per garantire un corretto rientro a scuola di tutto il personale scolastico, docente e non docente, è necessario e urgente che la regione Abruzzo fornisca chiarimenti sul programma di vaccinazione di questo settore". È quanto chiede il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli in una lettera indirizzata all'assessore Verì, in cui ha invitato "il componente la giunta di centrodestra delegata alla Salute a fornire chiarimenti dettagliati sulle vaccinazioni al personale scolastico 'fragile', agli educatori delle case famiglia, al personale scolastico residente in Abruzzo e operante fuori regione e residente fuori Abruzzo e operante nelle scuole abruzzesi. Se il prossimo 15 marzo si tornerà a scuola in presenza dopo aver vaccinato tutto il personale scolastico, come espresso dal presidente Marsilio nell'Opgr n. 13, occorre tener presente che il personale docente e non docente appartenente alla categoria 'fragile' non può essere vaccinato con AstraZeneca, perché non è indicato per alcune determinate patologie. (segue) (Gru)