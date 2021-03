Sardegna: screening anti-Covid "Sardi e Sicuri", 49 positivi su 30 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo 49 cagliaritani positivi, su 30 mila tamponi effettuati lo scorso fine settimana per la campagna di screeming "Sardi e Sicutri promossa dalla regione Sardegna. Lo rende noto il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. "Si tratta dell'1,5 per mille - ha dichiarato il primo cittadino - la responsabilità dei cagliaritani mantenuta in queste ultime settimane è un dato di cui poter essere contenti e orgogliosi. Ora i controlli in ingresso ci aiuteranno in maniera importante. Tutti questi fattori assieme ai vaccini ci consentiranno di affrontare l'estate con la dovuta cautela ma con maggiore serenità. Mi auguro che la Sardegna possa essere utilizzata come regione pilota per le vaccinazioni". (Rsc)