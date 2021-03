Sanità: Saues, taglio indennità 118, Corte dei conti Campania raccolga nostri rilievi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera n. 6822 del '99 con la quale la Regione Campania ha assegnato una remunerazione aggiuntiva di 5,16 euro per ora di servizio ai Medici dell'emergenza territoriale (in Campania Saut) non è il risultato di alcun accordo sindacale stipulato in conformità all'Accordo collettivo nazionale di Medicina Generale o all'Accordo integrativo regionale e pertanto non può essere considerata 'voce contrattuale' dell'accordo nazionale di Medicina generale ma semplicemente frutto di un atto amministrativo autonomo della Regione Campania emanato in conformità alle norme sull'autonomia organizzativa del sistema sanitario (art.2 del Dpr del 27 marzo 1992)". Lo afferma il presidente nazionale del Saues, Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria Paolo Ficco commentando le dichiarazioni del procuratore della corte dei conti della Campania rese nel corso della videoconferenza stampa tenuta il 5 marzo scorso. "Questa indennità – ricorda Ficco – fu al tempo motivata dal rischio fisico, biologico nonché dalle particolari condizioni di lavoro e dal numero dei turni festivi e notturni dovuti alla carenza di personale ai quali i medici Saut erano sottoposti, rischi peraltro oggi significativamente aumentati in ragione della pandemia da Covid-19". Per Ficco, "l'assegnazione di questa indennità non avrebbe provocato un danno erariale alla sanità Campana ma, in relazione alla produttività, avrebbe determinato persino un risparmio finanziario sia per le Aziende e per la Regione". (segue) (Ren)