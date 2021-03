Covid: Decaro (Anci), possibile stretta per Pasqua, dati negativi in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina della regia non ha ancora comunicato si si va verso il lockdown nei weekend, "credo stiano ragionando col Cts. Immagino, ma è una mia supposizione fatta in analogia col periodo natalizio, che nel periodo di Pasqua ci potrebbe essere qualche stretta, per evitare di far spostare le persone durante le feste, facendo aumentare i contagi in un momento in cui la variante inglese si sta diffondendo molto velocemente. I dati sono negativi in tutta Italia, si va sicuramente verso la zona arancione e qualche Regione è già diventata rossa". Lo ha detto ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il sindaco di Bari, presidente dell'Anci ed esponente del Pd, Antonio Decaro. (Rin)