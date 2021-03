Sardegna: legge su albergo nautico diffuso a esame V commissione Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di un turismo autonomo, capace di attrarre flussi aggiuntivi rispetto a quelli della ricettività tradizionale. E' quanto si propone la proposta di legge elaborata dai consiglieri del Partito sardo d'Azione sull'albergo nautico diffuso all'esame della V commissione del Consiglio regionale. La Commissione ha ascoltato i rappresentanti di Confindustria, Assohotel, Assonautica e Rete dei Porti. Tutti, pur con qualche distinguo, hanno espresso giudizi positivi sull'iniziativa del Psd'Az. "L'albergo nautico è un nuovo modo di concepire l'accoglienza - ha detto il vice presidente di Confindustria Nord Sardegna Giovanni Conoci - in Europa ci sono altri paesi che da tempo hanno puntato su questo settore. La punta di diamante è rappresentata dalla Croazia che mette in campo circa 6.000 imbarcazioni destinate al turismo esperienziale. Grazie a questo, circa 50 mila persone entrano in Croazia ogni settimana nella stagione estiva e primaverile. In Sardegna le barche impegnate sono circa 300. C'è evidentemente ancora molto da fare. Questa legge rappresenta un buon punto di partenza. L'obiettivo è arrivare a una quota di 1000 barche, un numero che garantirebbe un giro d'affari di 150 milioni di euro all'anno". (segue) (Rsc)