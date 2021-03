Caporalato: Bianco (Anci), Comuni in prima fila per legalità e contro sfruttamento lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ arrivato il momento di passare dalle situazioni insostenibili legate al caporalato alla piena legalità nell’impiego del lavoro nella filiera agroalimentare, in ogni parte del Paese. Un progetto, sostenuto con convinzione dal presidente Anci Antonio Decaro e condiviso con i ministeri dell’Interno e del Lavoro, che si potrà attuare grazie ad un gioco di squadra che veda impegnati sindaci e Comuni, istituzioni nazionali e regionali, il mondo del lavoro in tutte le sue articolazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, all’incontro sul contrasto al caporalato che si è svolto al ministero dell’Interno questo pomeriggio, presenti i ministri dell’Interno Luciana Lamorgese e del Lavoro Andrea Orlando, assieme al procuratore capo della Cassazione Giovanni Salvi, agli ex procuratori Giancarlo Caselli e Cataldo Motta e ai rappresentanti di Coldiretti. Nella delegazione Anci anche Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato all’Immigrazione, il segretario generale Veronica Nicotra e Luca Pacini, responsabile dell’Area immigrazione dell’Associazione. (segue) (Com)