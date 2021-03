Whirlpool: Fim Cisl, De Luca sostenga lavoratori invece di fare passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È singolare che il presidente De Luca nella giornata di ieri, nel giorno dedicato alla festa della donna abbia visitato lo stabilimento Hitachi di Via Argine a Napoli e non si sia degnato di attraversare la strada e recarsi nello stabilimento Whirlpool dove da oltre due anni impatta una delle più gravi vertenze industriali che coinvolgono circa 357 lavoratrici e lavoratori oltre l'indotto". Così in una nota la segretaria generale Cisl Campania Doriana Buonavita e il segretario generale Fim Cisl Raffaele Apetino che hanno spiegato: "Una pandemia industriale a cui serve trovare subito un "vaccino" entro il 31 marzo, per evitare un dramma sociale e occupazionale in un territorio come quello partenopeo dove ogni posto di lavoro è un presidio di legalità. Abbiamo più volte sollecitato e richiesto un incontro con la Regione Campania per unire le forze ed affrontare insieme le numerose vertenze che affliggono la nostra regione a partire dalla complicata vertenza Whirlpool, ma continuiamo a registrare ancora oggi dalle parole del presidente De Luca la totale mancanza di volontà politica regionale di difendere il tessuto industriale napoletano e campano per salvaguardare le centinaia di lavoratori e le loro famiglie". (segue) (Ren)