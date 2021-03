Amministrative: Fornaro, bene Appendino, M5s e Leu ripartano da territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza tra M5s, Pd, Leu "riparta dai territori con le prossime elezioni amministrative. L'apertura al dialogo e alla collaborazione espressa in un'intervista al quotidiano 'La Repubblica' dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, deve essere raccolta con coraggio pur nella consapevolezza dei differenti punti di partenza. L'obiettivo per Torino come per le altre città al voto è quello di battere un centrodestra che non si fa troppi problemi rispetto alle differenti collocazioni nel governo nazionale. Si aprano quindi tavoli di confronto sui territori senza veti e pregiudizi per verificare modi e forme di collaborazione per la costruzione di un'alleanza alternativa al centrodestra, fondata su di un'idea di città proiettata nel futuro della transizione ecologica, aperta e solidale". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)