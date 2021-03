Sanità: Saues, taglio indennità 118, Corte dei conti Campania raccolga nostri rilievi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difatti – spiega il presidente del Saues - l'abbandono progressivo del servizio da parte dei medici Saut che chiedono il passaggio in altri servizi meno rischiosi e meglio remunerati, abbandono oggi ancor più spinto per le decurtazioni stipendiali, sta comportando gravi conseguenze, a partire dalla demedicalizzazione delle autoambulanze che comporta l'aumento dei ricoveri ospedalieri (fino al 50 per cento) e la saturazione dei posti letto disponibili (la maggior parte degli interventi vengono eseguiti dal medico Saut a casa del paziente). La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: la Regione è costretta ad aumentare i posti letto e ad attivare convenzioni con le strutture private con conseguente aumento della spesa sanitaria". "In questo senso – conclude - auspichiamo che la Procura generale della Corte dei conti della Campania ne tenga conto all'atto delle proprie deduzioni". (Ren)