Cultura: Laboccetta (Polo Sud), ultima opera di Paolo Isotta "San Totò" in prima fila nella mia biblioteca

- "Oggi il postino ha bussato alla porta di casa mia. Per un attimo ho temuto che fosse Equitalia. Ed invece, una graditissima sorpresa. L'editore Marsilio mi ha fatto recapitare l'ultima fatica del grandissimo Paolo Isotta 'San Totò'". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Evidentemente il mio Paolino - prosegue - prima di lasciare questa terra lo scorso 12 febbraio, avrà fatto pervenire un elenco al suo editore affinché ad alcuni suoi amici ed estimatori giungesse il monumento che lui ha voluto dedicare al grandissimo attore napoletano. Conservo gelosamente quasi tutti i libri di Isotta con il privilegio di dolcissime dediche. Questo libro non vedrà il sigillo della tua stilografica, ma starà in prima fila nella mia piccola biblioteca. Grazie Paolino". (Ren)