Covid: commercialisti esposti, subito un piano vaccini (2)

- In una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i vertici dei commercialisti campani evidenziano come gli studi professionali in questi ultimi mesi "non hanno mai chiuso, né hanno interrotto servizi essenziali, assicurando la presenza anche negli uffici giudiziari e nelle amministrazioni di riferimento in tutto questo lungo e faticosissimo anno. Le molteplici attività generano ancora oggi, inevitabilmente, una costante esposizione e un continuativo rapporto con le persone interessate, aumentando il rischio di contagio da virus Covid e le varianti in circolazione". "Ribadendo la ferma volontà di proseguire con massimo senso di responsabilità l'attività quotidiana al servizio dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche – concludono i presidenti - chiediamo di considerare, infine, la grave e crescente preoccupazione per il contagio degli iscritti alla categoria". (Ren)