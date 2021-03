Camorra: blitz contro clan Mazzarella, 4 arresti al Rione Luzzatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state arrestate oggi a Napoli quattro persone ritenute vicine al clan camorristico Mazzarella. Si tratta di Salvatore Nunziata, 50 anni, Andrea Nunziata, 49 anni, Carlo Nunziata, 22 anni, e Andrea Nunziata, 19 anni. I soggetti, tutti pregiudicati, secondo le ricostruzioni della Direzione distrettuale antimafia, sarebbero responsabili di due stese avvenute a gennaio 2020 nel Rione Luzzatti in via Gaetano Bruno e via Nicola Fraggianni.(Ren)