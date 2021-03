Campania: Pellegrino (Iv), grazie a De Luca per aver accettato proposta di vaccinare docenti fuori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata riconosciuta dignità ai docenti campani che svolgono la loro professione fuori regione, infatti potranno vaccinarsi nei territori di residenza. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca e l'assessore alla Scuola Lucia Fortini per aver accolto la nostra richiesta, nel corso dell'ultimo consiglio regionale". Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale esprimendo soddisfazione per aver risolto concretamente una problematica che riguarda migliaia di lavoratori campani nel mondo della scuola: "Nell'ambito della programmazione della Campagna vaccinale per il contrasto al Covid -19 la nostra proposta contemplava una soluzione più snella per gli insegnanti, vale a dire quella di consentire loro di poter effettuare il vaccino nell' Asl di residenza". Pellegrino ha concluso: "Sono tanti i campani che lavorano in altre regioni ed è ingiusto che paghino i ritardi e le inadempienze altrui. Ciò consentirà di mettere al sicuro dalla pandemia una platea più ampia di insegnanti e personale scolastico mantenendo, al tempo stesso, il controllo della diffusione del virus nel nostro territorio".(Ren)