Campania: Garante disabili, bene vaccinazioni ora accelerare per diversamente abili

- Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo ha dichiarato in una nota: “Apprendo con soddisfazione da un comunicato dell’unità di crisi regionale che le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico, forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali. Adesso la Regione Campania deve accelerare per la vaccinazione delle persone con disabilità, a cominciare da quelle che sono ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali in quanto maggiormente esposti ai contagi”. Infine Colombo ha concluso: “I centri per disabili sono già stati colpiti, come le Rsa, dai contagi da Covid19 e bisogna a tutti i costi evitare che su di essi si abbatta anche la possibile terza ondata di contagi e proteggere i tantissimi ragazzi e ragazze che vivono, in quanto disabili gravi e gravissimi, in tali strutture residenziali e semiresidenziali e infine, proseguire con la vaccinazione a tappeto di tutte le persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver”. (Ren)