Covid: Bond (FI), Veneto, Emilia-Romagna e altre Regioni facciano fronte comune, serve polo per produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se il nostro Paese ottenesse da parte delle multinazionali farmaceutiche la cessione dei brevetti e le licenze necessarie, a livello industriale, per arrivare all'indipendenza produttiva del vaccino, mancherebbe un tassello fondamentale: gli impianti". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond. "Al Mise è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. Positiva in questa direzione anche l'idea dell'Emilia Romagna di riconvertire un'azienda fallita per produrre vaccini. Potrebbe essere una soluzione veloce non solo anche per produrre altri farmaci, oltre ai vaccini per il Covid, ma serve fare squadra". Secondo Bond, infatti, sono "troppo pochi gli impianti attualmente funzionanti nella penisola, anche se abbiamo il know-how". "Il sistema produttivo italiano e le regioni, di fronte all'emergenza - propone quindi Bond - dovrebbero fare fronte comune. Unire le forze, mettendo insieme ad esempio gli impianti di Veneto ed Emilia-Romagna, creando un polo al servizio del Paese, significherebbe accelerare il più possibile i tempi e diventare più efficienti, mettendo a sistema aziende del comparto farmaceutico, biomedicale e della meccanica". (Com)