8 marzo: a Napoli gli aquiloni della libertà per le donne palestinesi

- In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, il centro culturale Handala Ali è volato in alto: "decine di aquiloni raffiguranti le forti e determinate donne palestinesi, hanno dato voce, con un gesto simbolico, a chi, purtroppo, non ne ha". Sul lungomare Caracciolo a Napoli hanno volato alti gli aquiloni della libertà, in segno di solidarietà e vicinanza alle donne palestinesi detenute nelle carceri israeliani e a tutte quelle che, ancora oggi, sono vittime di violenza. L'evento, svoltosi nel rispetto delle norme anti Covid, è stato organizzato dall'associazione culturale Handala Ali in memoria dello scomparso attivista Ali Oraney insieme agli attivisti e alle attiviste di Non una di meno, spazi occupati e sindacati di base. (Ren)