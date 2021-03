8 marzo: Cirillo (M5s), Regione Campania implementi centri di accoglienza per donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza contro le donne è un orrore che risveglia le nostre coscienze ogni volta che apprendiamo di un nuovo drammatico episodio. Indignazione che si tramuta in senso di impotenza di fronte a casi che spesso passano impuniti. Per questo dobbiamo mettere in campo ogni strumento contro chi utilizza la violenza psicologica per annullare la sua vittima e farla vivere nel terrore di ribellarsi e denunciare. Da anni mi batto per dar voce e giustizia a queste donne. Oggi pretendo che siano resi efficienti gli strumenti normativi che abbiamo già a disposizione, dai Centri antiviolenza alle case di accoglienza per donne maltrattate, fino a ogni iniziativa tesa a offrire sostegno legale e assistenza psico-fisica". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale della Campania: "Chiedo di conoscere come sono state impiegate le risorse previste dalla legge regionale del dicembre 2017, che prevede iniziative a sostegno di donne vittime di maltrattamenti, e quali sono i tempi per l'istituzione del Registro regionale dei Centri antiviolenza. Non serve a nulla celebrare giornate come quella di oggi se per primi, noi rappresentanti delle istituzioni, non diamo seguito al nostro impegno. Nessuna donna vittima di soprusi dovrà mai più sentirsi sola". (Ren)