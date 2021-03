Piemonte: autostrada Asti-Cuneo, registrato decreto interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto interministeriale per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo. "Era l’ultimo passaggio formale necessario - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Un passaggio che, in questo Paese così complicato che è l’Italia, aspettavamo da mesi. Ringrazio la società Asti Cuneo e il presidente Giovanni Quaglia che, nelle scorse settimane, avevano già dato il via al cantiere per l’attività propedeutica alla realizzazione della strada. Ora possono partire i lavori per la strada vera e propria”. (Rpi)