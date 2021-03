Sardegna: riforma assetto territoriale Regione questo pomeriggio in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno questo pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio regionale della Sardegna sulla riforma dell'assetto territoriale della Regione. I lavori dell'Assemblea saranno preceduti in mattinata dalla seduta della Prima e della Quinta Commissione. All'ordine del giorno del parlamentino dell'"Autonomia", presieduto da Pierluigi Saiu, il disegno di legge n.152 "Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9" (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili). Mattinata di audizioni invece per la Commissione "Attività Produttive", guidata da Piero Maieli (Psd'Az). L'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia riferirà sul dl 240 "Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge n. 14 del 1963".Subito dopo saranno sentiti i rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Assonautica Nord Sardegna, Assonautica Cagliari e Rete dei porti Sardegna sulla proposta di legge n 241 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso". I lavori della commissione proseguiranno con l'esame della Bozza di testo unificato "Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale". (Rsc)