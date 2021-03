Covid: Regione Lombardia, estraneità rispetto ad accordo Rdif-Adienne per produzione vaccino Sputnik in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia apprende da notizie di stampa di un accordo tra Adienne Pharma Biotech e il fondo governativo russo Russian Direct Investment Fund per la produzione in Italia del vaccino Sputnik". Lo rende noto una comunicazione dell'assessorato al welfare di Regione Lombardia, che aggiunge: "Regione Lombardia sottolinea la propria estraneità rispetto all'accordo citato, di cui è venuta a conoscenza solo in via indiretta tramite i media. Tale accordo risulta infatti esclusivamente di profilo di diritto privato tra i contraenti". (Rem)