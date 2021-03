Campania: Nappi (Lega), crisi aziendali, a dialogo con Mise Regione si presenti con proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha annunciato l'intenzione di sollecitare al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti un intervento sulle crisi aziendali che colpiscono così pesantemente il nostro territorio. Fa piacere che abbia capito che, al Mise, troverà un uomo come Giorgetti non solo competente, ma anche aperto e disponibile al dialogo e alla risoluzione dei problemi". Lo dice Severino Nappi, consigliere regionale della Lega Campania e coordinatore della Lega Napoli. "Credo però - prosegue - che sia dovere della Regione presentarsi con un piano economico di rilancio del comparto e con proposte operative cui siamo pronti a dare il nostro contributo. È tempo di azioni sinergiche che possono avere successo solo se realizzate in sintonia tra tutti i livelli istituzionali. I fondi Fesr della nuova programmazione europea della Campania devono essere investiti in un concreto progetto che metta la nostra Regione al centro di un complessivo disegno strategico dell'industria ferroviaria italiana, che salvaguardi e sostenga le straordinarie imprese anche dell'indotto, cui sono addetti migliaia di lavoratori. È questa la strada per impedire il ripetersi di esperienze dolorose come quella della Whirlpool". (Ren)