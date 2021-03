Recovery: Decaro (Anci), su Pnrr e assuzioni da Brunetta impegno a far presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto con il ministro Brunetta un incontro molto proficuo. Ci ha fatto molto piacere verificare che ha a cuore le ragioni per cui ci battiamo da tempo e che, in vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), diventano ancora più urgenti: sblocco delle assunzioni, procedure di reclutamento rapide e misure straordinarie per attuare il Recovery plan. È fondamentale procedere celermente: ne va della concretizzazione degli interventi da cui dipende il rilancio del Paese". E' quanto dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci al termine dell'incontro odierno con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. All'incontro erano inoltre presenti il vicepresidente vicario dell'associazione, Roberto Pella e il delegato alla Pa e sindaco di Belluno, Jacopo Massaro.(Com)