Sardegna: scoperto passeggero positivo in aeroporto, pronte postazioni al porto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato dai test obbligatori effettuati all'arrivo dei voli di questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas dove da oggi sono attive sei postazioni dove effettuare i tamponi. Si tratta di un giovane che è stato sottoposto anche al tampone molecolare di conferma. Per lui sono scattate le misure di isolamento. Questa mattina sono sbarcati ad Elmas 236 passeggeri di cui il 10 per cento ha deciso di fare il test successivamente, il 30 per cento era munito di certificato di negatività e il 54 per cento ha fatto il test. Attive anche le postazioni di controllo al porto di Cagliari. (Rsc)